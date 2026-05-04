L’ingegnere-atleta salernitano Sergio Landi domina a Ferrara e Roma Il professionista ha conquistato il titolo italiano nel settore pattinaggio corsa

L’ingegnere salernitano Sergio Landi continua a stupire il mondo del pattinaggio corsa con prestazioni di altissimo livello che lo confermano tra i protagonisti assoluti della categoria Master Over 65. La sua stagione agonistica ha vissuto due tappe memorabili tra il 1° e il 3 maggio, con risultati che parlano da soli.

A Ferrara, in occasione della prima prova del Campionato Italiano Master, Landi ha conquistato un brillante primo posto, imponendosi in una gara combattuta e ricca di pubblico. Gli atleti presenti hanno dato vita a una competizione intensa e corretta, ma l’ingegnere-atleta ha saputo fare la differenza, precedendo avversari di grande esperienza, tra cui campioni italiani ed europei. Un successo che assume un valore ancora più prestigioso proprio per la qualità del parterre di partecipanti.

Solo due giorni dopo, il 3 maggio, è arrivata un’altra conferma: al Trofeo Internazionale della Città di Roma, Landi ha nuovamente trionfato nella sua categoria, classificandosi primo tra gli Over 65 e addirittura terzo assoluto nella classifica generale. Un risultato che testimonia uno stato di forma eccezionale e una dedizione allo sport che non conosce età.

Accanto ai successi sportivi, Sergio Landi porta avanti con la stessa passione e competenza la sua attività professionale. Ingegnere specializzato nella progettazione di impianti sportivi, è attualmente impegnato nella progettazione e direzione dei lavori della storica piscina “Vitale” di Salerno, un intervento atteso e strategico per la città. La sua doppia veste di atleta e professionista dello sport crea un legame virtuoso tra esperienza diretta e capacità tecnica, un valore aggiunto per ogni progetto che segue.

Landi rappresenta così un esempio raro e prezioso: un uomo che vive lo sport a 360 gradi, in pista e nei cantieri, con la stessa energia, la stessa precisione e la stessa passione. Un orgoglio per il movimento Master e per tutti coloro che credono nello sport come motore di crescita personale e collettiva.