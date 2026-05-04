Nocera Inferiore, dipendente comunale aggredita durante un sopralluogo

E' stata colpita al volto da una pietra, il sindaco sporge denuncia

nocera inferiore dipendente comunale aggredita durante un sopralluogo
Nocera Inferiore.  

Una dipendente del Comune di Nocera Inferiore è stata aggredita durante le operazioni cantierizzazione di un’area di Montevescovado. Lo ha denunciato il sindaco Paolo De Maio che si è anche rivolto alle autorità competenti affinché vengano accertate le responsabilità. 

"Piena e convinta solidarietà alla dipendente comunale del settore Protezione Civile, impegnata in un intervento di reperibilità durante le operazioni cantierizzazione di un’area di Montevescovado destinata a verde attrezzato, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione che questa amministrazione sta portando avanti. Un intervento atteso da decenni, a circa 50 anni dal terremoto del 1980, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e vivibilità all’intera zona", ha spiegato il primo cittadino che ha raccontato quanto accaduto.

"Durante lo svolgimento delle attività, la dipendente, dopo che alcune persone avevano divelto le transenne, è stata colpita al volto da una pietra ed è stata prontamente accompagnata in ospedale".

"A lei va il nostro sostegno e l’augurio di una pronta guarigione. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che non può e non deve essere sottovalutato. L’amministrazione ha provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti, affinché vengano accertate le responsabilità. Ciò nonostante continueremo a garantire la prosecuzione dei lavori e delle attività per completare un’opera che stiamo realizzando con tanta determinazione e che la città attende da troppo tempo".



 

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