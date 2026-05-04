Nocera Inferiore, dipendente comunale aggredita durante un sopralluogo E' stata colpita al volto da una pietra, il sindaco sporge denuncia

Una dipendente del Comune di Nocera Inferiore è stata aggredita durante le operazioni cantierizzazione di un’area di Montevescovado. Lo ha denunciato il sindaco Paolo De Maio che si è anche rivolto alle autorità competenti affinché vengano accertate le responsabilità.

"Piena e convinta solidarietà alla dipendente comunale del settore Protezione Civile, impegnata in un intervento di reperibilità durante le operazioni cantierizzazione di un’area di Montevescovado destinata a verde attrezzato, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione che questa amministrazione sta portando avanti. Un intervento atteso da decenni, a circa 50 anni dal terremoto del 1980, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e vivibilità all’intera zona", ha spiegato il primo cittadino che ha raccontato quanto accaduto.

"Durante lo svolgimento delle attività, la dipendente, dopo che alcune persone avevano divelto le transenne, è stata colpita al volto da una pietra ed è stata prontamente accompagnata in ospedale".

"A lei va il nostro sostegno e l’augurio di una pronta guarigione. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che non può e non deve essere sottovalutato. L’amministrazione ha provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti, affinché vengano accertate le responsabilità. Ciò nonostante continueremo a garantire la prosecuzione dei lavori e delle attività per completare un’opera che stiamo realizzando con tanta determinazione e che la città attende da troppo tempo".





