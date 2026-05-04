Impianti sportivi a Scafati, il Pd: "Servono strutture adeguate ai nostri club" Dopo le promozioni di Scafatese e Scafati Basket: "Serve un'inversione di rotta"

«La Scafatese Calcio e lo Scafati Basket meritano di disputare le proprie gare in impianti adeguati e dignitosi. È fondamentale garantire condizioni all’altezza dello stadio comunale Vitiello e al PalaMangano, adottando tutte le misure necessarie nel rispetto delle regole». E' l'affondo lanciato dal Pd si Scafati in merito alla situazione legata agli impianti sportivi cittadini.

«Per noi lo sport non è solo spettacolo. Ha un valore sociale fondamentale, soprattutto per i giovani: crea identità, rafforza il senso di appartenenza, favorisce la socializzazione e contribuisce alla crescita sana delle nuove generazioni. Negli ultimi quindici anni - affermano i dem - le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno progressivamente impoverito il patrimonio sportivo pubblico della città. Abbiamo perso strutture senza che venissero ricostruite o sostituite, a partire dal Palazzetto dello Sport di via Oberdan, mai realmente rimpiazzato».

Le conseguenze sono evidenti: «Oggi società e atleti sono spesso costretti a spostarsi fuori città, le attività si sono ridotte e, in alcuni casi, sono state abbandonate. A questo si aggiungono condizioni sempre più difficili per l’utilizzo degli impianti e costi crescenti per le associazioni. È necessario aprire un confronto serio sul futuro dello sport a Scafati, partendo dal recupero e dalla riqualificazione delle strutture esistenti e dalla programmazione di nuovi investimenti pubblici», ha detto il segretario del Pd di Scafati, Francesco Velardo.

Il Pd di Scafati rilancia anche un impegno concreto: «Lavoreremo per ascoltare e accogliere le esigenze di tutte le realtà sportive, costruendo insieme soluzioni concrete. Questo è il compito di chi ambisce ad amministrare: trasformare i bisogni della comunità in risposte efficaci. Lo sport non può essere terreno di scontro né oggetto di propaganda. È un diritto, un presidio sociale e una risorsa strategica per il futuro della città».

