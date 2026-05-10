Baronissi, cade nel vallone e resta disperso: 72enne salvato dal fiuto dei cani Non si avevano notizie dal pomeriggio di sabato

Si sono concluse nel miglior modo le ricerche di un uomo di 72 anni, disperso dal pomeriggio di sabato, mentre percorreva un tratto impervio nei pressi del Vallone "Staccarulo" a Baronissi. L’uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire indicazioni sull’esatta posizione. L’allarme è giunto ai Carabinieri che hanno allertato il 118 e i Vigili del fuoco.

Le ricerche sono andate avanti fino a questa mattina, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici ed unità cinofila. Dopo qualche minuto l’unità cinofila del CNSAS ha individuato l’uomo al di sotto del vallone. Il ferito è stato quindi raggiunto e stabilizzato dai sanitari e tecnici del CNSAS per essere imbarellato. In un lavoro congiunto tra i tecnici del CNSAS e i Vigili del fuoco di Salerno l’uomo è stato trasportato fino alla strada per essere affidato all’ambulanza 118.

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche i Carabinieri e la Polizia Municipale del locale comando stazione nonché l’associazione "Il Punto".