Schianto in moto in Toscana, il Cilento piange il 41enne Benito Vasile Era originario di Ascea, il dolore della comunità cimentata

Benito Vasile, 41 anni di Ascea, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena, in Toscana. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora sconosciute, si è scontrato con un furgone. L’impatto ha provocato lesioni gravissime al 41enne, deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. La notizia si è diffusa rapidamente nel Cilento: Vasile, dipendente di Trenitalia, era legato per le sue origini alle comunità di Ascea e di Omignano.

Dolore è stato espresso anche dal Comune di Calcinaia, dove il 41enne viveva con la sua famiglia.

«Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di Calcinaia esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Benito Vasile, residente nel nostro Comune, rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale Vicarese, a San Giovanni alla Vena», si legge sui canali ufficiali del Comune. «In questo momento di grande dolore, il sindaco e l’Amministrazione Comunale desiderano esprimere la propria vicinanza e le più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene».