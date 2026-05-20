Salerno, 23enne sorpreso con 700 grammi di cocaina: arrestato È stato sorpreso alla guida, senza patente e con un veicolo "radiato"

I finanzieri del gruppo di Salerno, con l’ausilio di unità cinofile, hanno proceduto all’arresto di un 23enne italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo la ricostruzione effettuata, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di 733 grammi di cocaina, la somma di 1040 euro suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento dello spaccio e un telefono cellulare. Secondo una stima preliminare, la cocaina rivenduta avrebbe potuto fruttare proventi illeciti pari a 45mila euro.

Il 23enne è stato, inoltre, nonostante fosse privo di patente, è stato sorpreso alla guida di un veicolo risultato radiato dal Pra e dall’archivio nazionale dei veicoli, nonché oggetto successivamente di reintegrazione fittizia. Sono in corso ulteriori accertamenti per provare a capire a chi fosse destinato il "carico" di droga.