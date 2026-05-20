Ravenna-Salernitana, febbre granata in città. Maxischermo in provincia Grande attesa in città. E il popolo della Bersagliera si mobilita

La febbre playoff sale in tutta la città. Ravenna-Salernitana è già iniziata. I 550 supporters granata presente al Benelli sono in viaggio per sperare nella qualificazione alla semifinale con una fra Union Brescia e Casarano. In città però sono ore di grande attesa. In tanti, nei club e nei punti di ritrovo cittadini, non parlano d’altro. La voglia di riconquistare la serie B persa un anno fa con un playout con la Sampdoria che ancora brucia è tantissima.

Intanto, in provincia ci si prepara ad una serata da vivere insieme. Il comune di Montecorvino Pugliano, in sinergia con il club Bivio Granata, rinnova l’appuntamento con l’installazione del maxi-schermo. “Quando un paese si riunisce in piazza, quando famiglie, ragazzi e bambini condividono passione, appartenenza e identità… quella non è solo una serata di calcio. Quello è un territorio che vive – il messaggio di Alessandro Chiola, primo cittadino di Montcorvino Pugliano -. Abbiamo scelto ancora una volta di portare il maxischermo in piazza perché crediamo che gli spazi pubblici debbano tornare ad essere luoghi di aggregazione vera, partecipazione e comunità. Sostenere la Salernitana significa anche sostenere il senso di appartenenza alla nostra terra, creare occasioni sane per stare insieme e dare vita alle nostre piazze”.