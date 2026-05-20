Pallamano A1. Jomi Salerno, gara 2 da dentro o fuori contro Erice Domenica la sfida alla "Palumbo", in palio c'è lo scudetto

La Jomi Salerno si prepara a vivere una delle serate più importanti della stagione. Domenica 24 maggio, alla palestra Palumbo di Salerno, le ragazze allenate da Adrian Chirut affronteranno l'AC Life Style Erice in gara 2 della finale scudetto, con l’obiettivo di riportare la serie in equilibrio e conquistare la possibilità di giocarsi tutto nella decisiva gara 3 in Sicilia.

La formazione salernitana arriva all’appuntamento dopo la sconfitta maturata in gara 1 sul campo delle siciliane, al termine di una sfida intensa e combattuta. Nonostante le difficoltà incontrate nel corso del match, la Jomi ha dimostrato carattere e compattezza, riuscendo a restare agganciata alla partita fino agli ultimi dieci minuti, quando il confronto si è giocato praticamente punto a punto.

Per le salernitane, non ci saranno alternative: servirà una vittoria per trascinare la finale a gara 3, che si disputerebbe nuovamente sul parquet di Erice. In caso di successo delle siciliane, invece, sarà la formazione trapanese a laurearsi campione d’Italia.

L’atmosfera si preannuncia caldissima alla palestra Palumbo, dove la Jomi cercherà di riportare la serie in parità contro una squadra che in stagione ha dimostrato grande continuità e qualità. Serviranno attenzione difensiva, lucidità nei momenti chiave e la capacità di limitare gli errori che in gara 1 hanno inciso nei passaggi decisivi della sfida.

La finale scudetto entra dunque nel vivo, con Salerno pronta a stringersi attorno alla propria squadra in una gara che vale un’intera stagione.