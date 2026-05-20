Sport per tutti, domenica la prima edizione di "Baronissi in Bici" Raduno alle 9.30 presso il Parco del Ciliegio

Il Comune di Baronissi promuove la prima edizione di “Baronissi in Bici”, una giornata dedicata allo sport, alla mobilità sostenibile e alla partecipazione attiva della cittadinanza. L’iniziativa si svolgerà domenica 24 maggio 2026, con raduno alle ore 9:30 presso il Parco del Ciliegio e arrivo previsto al Parco della Rinascita, con un itinerario che si snoderà attraverso gli angoli più belli della città. Un evento pensato per valorizzare il territorio attraverso una modalità di fruizione lenta e inclusiva, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo ecologico, salutare e accessibile a tutti. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione di stili di vita sani e sostenibili, favorendo la riscoperta degli spazi urbani come luoghi di incontro, socialità e benessere collettivo. Il percorso della pedalata collettiva attraverserà alcune aree simboliche della città, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della mobilità dolce e del rispetto dell’ambiente. Le attività di iscrizione e informazione saranno curate dalla Pro Loco di Baronissi presso la sede di Piazzetta Municipio 1, nei giorni venerdì 22 e sabato 23 maggio (09:30 – 13:00 / 17:00 – 20:00) e la mattina di domenica 24 maggio dalle ore 08:30 presso il Parco del Ciliegio. L’iscrizione è gratuita ed è finalizzata alla consegna della maglietta realizzata in esclusiva per l’evento.

“Con Baronissi in Bici vogliamo promuovere una nuova idea di città, più sostenibile, più vivibile e più vicina alle persone – dichiara la sindaca Anna Petta –. La bicicletta diventa il simbolo di una comunità che si muove insieme, che sceglie il benessere, la socialità e il rispetto dell’ambiente. È un’occasione per vivere il territorio in modo diverso, condiviso e partecipato”.

L’evento nasce con l’intento di rafforzare il legame tra cittadini e spazi urbani, valorizzando la dimensione comunitaria attraverso un’esperienza collettiva che unisce sport e partecipazione civica.

“Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione e crescita sociale – sottolinea l’Assessora allo Sport Anna Sica –. Con questa iniziativa promuoviamo non solo l’attività fisica, ma anche valori fondamentali come la condivisione, il rispetto e l’inclusione. Pedalare insieme significa costruire comunità e vivere la città in modo più sano e consapevole”.

Il Comune di Baronissi invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa prima edizione, che rappresenta un momento di festa, socialità e sensibilizzazione verso una mobilità più sostenibile e una qualità della vita sempre più attenta all’ambiente e alle persone.