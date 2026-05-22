Scompare a Salerno facendo temere il peggio: ritrovato in Irpinia ad Ariano La polizia lo riaffida ai genitori dopo essere stata allertata dal titolare di un ba

E' stato trovato in provincia di Avellino, ad Ariano Irpino, Nunziante Carrafiello, il giovane di 25 anni, scomparso nella serata di ieri intorno alle ore 20, nei pressi del supermercato 365 di Pastena, nel quartiere Italia a Salerno.

E' stato un passante a notarlo stremato e disorientato nel quartiere San Giovanni in strada e a condurlo all'interno del bar Nazionale, dove il proprietario Antonio Serluca, dopo avergli subito offerto da bere e mangiare ha immediatamente chiamato la polizia.

"Era impaurito e non parlava, particolarmente assente e disorientato. Non ricordava neppure il suo nome. Abbiamo fatto tutto il possibile per tranquillizzarlo".

All'arrivo della volante la svolta. Gli agenti hanno subito intuito la gravità della situazione. Le ricerche del giovane erano state diramate ovunque. Lo hanno riconosciuto e con estrema delicatezza e umanità accompagnato negli uffici del vicino commissariato. Qui è giunto anche un equipaggio del 118 allertato dalla polizia per verificare le condizioni di salute del 25enne.

Al momento della scomparsa ieri sera, Nunziante era in attesa del padre che stava effettuando acquisti all’interno del supermercato. All’uscita, però, il padre non lo ha più trovato.Secondo quanto riferito dai familiari, negli ultimi tempi Nunziante era apparso particolarmente agitato.

La polizia diretta dal vice questore Giulio Masini, ha immediatamente rintracciato i familiari per avvisarli del ritrovamento, i quali stanno raggiungendo la città del tricolle per riabbracciarlo. Una storia fortunatamente a lieto fine grazie alla solidarierà e sinergia tra cittadini e polizia.