Salernitana, si attende il via libera per la trasferta di Brescia: info e costi

Brescia-Salernitana si prepara ad un nuovo esodo granata. Il Rigamonti si prepara ad ospitare gli oltre mille tifosi della Bersagliera che sosterranno la squadra di Comsi nel secondo atto della semifinale dei Playoff Serie C. Dalle 14 di oggi, gli abbonati dell’Union Brescia potranno esercitare il diritto di prelazione per il match di mercoledì prossimo. La società ha già comunicato il prezzo dei biglietti del settore ospiti: 10 euro, ridotto 7 euro. In questo momento però manca il via libera delle autorità competenti alla trasferta.
Per i supporters della Salernitana c'è da attendere l’esito della riunione del GOS per organizzare la trasferta di mercoledì in quel di Brescia. Solamente dopo il via libera da parte del Gruppo Operativo Sicurezza, i supporter conosceranno il numero di tagliandi a disposizione per il settore ospiti dello stadio Rigamonti e le possibili limitazioni (si va verso la trasferta libera ma serve il placet).