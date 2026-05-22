Salernitana, da rondinella a bomber granata: Lescano fa i conti col destino A gennaio fu duello di mercato: ora i granata si affidano all'argentino per prendersi la finale

Un gennaio pieno zeppo di possibilità. Salernitana-Union Brescia sarà anche la sfida del destino per Facundo Lescano. L’argentino si ritroverà di fronte l’avversario di cui però poteva vestirne la maglia. Tutto rimanda alla scorsa campagna invernale, con lo status di cedibile dell’attaccante argentino che fece scattare immediatamente le sirene di mercato. Tra i primi club a chiedere informazioni all’Avellino fu proprio l’Union Brescia. Dopo l’assalto mancato a Inglese sul gong della sessione estiva, le rondinelle aprirono la caccia ad un bomber per tenere il passo del Vicenza. Alla fine arrivò Crespi, con le richieste esose dei lupi per il sudamericano a rallentarne l’affare.

Speranze granata

A bruciare la concorrenza ci pensò la Salernitana. Danilo Iervolino, pungolato dai tifosi, scelse si regalarsi il bomber per la serie B. 800mila euro entreranno nelle casse dell’Avellino nel prossimo luglio, quando scatterà l’obbligo di riscatto concordato tra i due club. Lescano ha risposto prendendosi la Salernitana e trascinandola ai playoff: venti presenze in maglia granata sempre da titolare, con dieci gol e due assist. La doppia cifra raggiunta con la giocata vincente con il Ravenna, fondamentale per indirizzare il discorso qualificazione. Ora il Brescia: il numero 32 vuole far ballare ancora l’Arechi.