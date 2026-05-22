Salernitana-Union Brescia, Corini: "Sfida bellissima, viviamo per sfide così" Il tecnico biancoblu: "I granata hanno entusiasmo, daremo tutto"

Eugenio Corini suona la carica. In vista di Salernitana-Union Brescia, il tecnico parla in conferenza stampa e si prepara ad un ambiente caldissimo: "Giocare partite così, in stadi pieni, è il sogno di chiunque fa calcio. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo gestito il doppio incontro con i quarti, anche nel ritorno mi sarebbe piaciuto vincere ma è stato importante non avere preso gol. Ho più giocatori a disposizione e in buona condizione: fondamentale in questo momento della stagione. I pronostici li lascio a chi sa farli e a chi piace - le sue parole -. Io mi concentro solo sulle possibilità che abbiamo di passare il turno. Contro la Salernitana sarà una bellissima sfida, molto importante esserci".

Sulla sfida con la Salernitana

Corini è consapevole della forza dei granata: “Affrontiamo una squadra in fiducia che sta disputando degli ottimi spareggi promozione ed è allenata da un tecnico bravo ed esperto come Serse Cosmi, in un ambiente che si è compattato e che vive di grande entusiasmo. Le prime due partite con la Casertana sono state equilibrate e poteva succedere di tutto, ma l’aver passato il turno ha fatto prendere consapevolezza e questo si è chiaramente visto con il Ravenna, dove i campani hanno decisamente meritato di arrivare in semifinale. Sarà una bellissima sfida dove faremo vedere anche le nostre qualità”.

Marras in dubbio

Si aspetta di conoscere le condizioni di Marras: “Il ragazzo è abbastanza fiducioso, ma dobbiamo aspettare l’esame strumentale di stasera per capire meglio. Anche Balestrero ha buone sensazioni per esserci domenica. Sorensen? No, per questa no di sicuro. Si sono allenati in gruppo Guglielmotti e De Francesco e potenzialmente potrebbero essere convocati”.