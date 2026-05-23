Il market della droga: cocaina, marijuana, ecstasy e ketamina: un arresto In manette un giovane originario di Angri: in auto aveva anche oltre mille euro in contanti

I Carabinieri della Stazione di Tramonti hanno arrestato un giovane originario di Angri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è scattato il 21 maggio nell'ambito di un controllo mirato al contrasto del traffico di droga nel territorio.

L'arresto e il sequestro in auto

Durante un controllo effettuato a Tramonti, i militari hanno fermato il giovane mentre si trovava a bordo di un'autovettura. La perquisizione ha permesso di rinvenire una prima grammatura di cocaina. Nella sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino i militari hanno trovato e sequestrato un vero e proprio market della droga: marijuana per circa 535 grammi, cocaina per circa 125 grammi, 14 pasticche di ecstasy, ketamina ed eroina.

Rinvenuti anche materiale per il confezionamento, bilancini elettronici e la somma in contanti di 1.250 euro, ritenuta verosimilmente provento dell'attività illecita.

Per l'indagato è scattato l'arresto.