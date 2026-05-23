Marina d'Arechi conferma la Bandiera Blu e apre il villaggio estivo lifestyle Gallozzi: continuiamo a crescere come spazio che coniuga la nautica con l'accoglienza

Si arricchisce l’offerta di Marina d’Arechi che rafforza il suo posizionamento non solo come infrastruttura portuale premium, ma come luogo di incontro, lifestyle e qualità della vita affacciato sulla Costiera Amalfitana.

È con questa visione che il Salerno Port village inaugura l’estate 2026, accompagnata dal prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu conquistata per il dodicesimo anno consecutivo e assegnata dalla Foundation for Environmental Education agli approdi turistici che si distinguono per qualità ambientale, gestione sostenibile, sicurezza e servizi.

Cuore della stagione sarà il nuovo village sport, food & beverage con dieci ristoranti e bar, con due ulteriori aperture e quattro locali completamente rinnovati, la spiaggia, una palestra che si aggiunge al campo di padel e sei nuovi summer shops: Marina d’Arechi si prepara a vivere una stagione all’insegna dello stile, della convivialità e della qualità dell’accoglienza.

Gli ospiti saranno accolti da Le Parùle, pizzeria e cucina della tradizione campana, La Terrazza Lounge Bar, PonienteSunset Restaurant, Lanificio in Marina Cocktail Bar & Bistrot, Mamacita Bar Bistrot Italo-Cubano, AMO ristorante gourmet, Semprimporto Ristorante bar pizzeria, Cerasella in marina gelateria&frutteria, Castorino Art Caffè.

Tra le principali novità, inoltre, la nuova Marina Beach, con spazi ancora più verdi, accoglienti e pensati per il relax e il tempo libero, con il suo ristorante sulla spiaggia Rinnovato anche l’ampio parcheggio interno a disposizione di tutti, con servizio navetta gratuito.

“Marina d’Arechi continua a crescere come spazio aperto alla città, che coniuga la nautica con l’accoglienza e quel tempo libero che dona benessere. Le novità di questa estate vanno proprio in questa direzione: offrire un’esperienza sempre più ampia, elegante e piacevole, valorizzando il rapporto unico di Salerno con il mare”, dichiara il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi.

“Il riconoscimento della Bandiera Blu per il dodicesimo anno consecutivo rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la solidità di un progetto che mette al centro qualità, sostenibilità e attenzione alle persone”, conclude Gallozzi.