Salerno, si è insediato il nuovo consiglio provinciale guidato da Parente Il neopresidente: dobbiamo tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini

A Palazzo Sant’Agostino, nei giorni scorsi, si è tenuta la seduta di Consiglio di insediamento del nuovo presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente.

?Un momento emozionante e di grande responsabilità, che segna l'inizio di un percorso guidato da un obiettivo chiaro: rimettere al centro le comunità, ascoltare le esigenze dei 158 Comuni del nostro straordinario territorio e lavorare uniti per lo sviluppo locale. Queste le linee guida tracciate dalla nuova guida dell'Ente.

“Il mio impegno sarà massimo, per garantire infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela dell'ambiente e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico. La Provincia deve tornare a essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini”: queste le prime parole del presidente Parente durante il suo discorso di insediamento.

È stato convalidato, inoltre, il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra a cui vanno gli auguri come presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano. Le deleghe ai Consiglieri sono confermate. ?