Madre di due bimbi morta nel sonno: lacrime per l'addio alla maestra Margherita Palloncini rosa e un lungo applauso all'esterno della chiesa: comunità sconvolta dal dolore

La chiesa di Sassano ha ospitato i funerali di Margherita Calandriello, la maestra della scuola dell'infanzia morta nel sonno per un malore. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi.

A fare la drammatica scoperta è stato il marito della donna. Per l'insegnante non c'è stato nulla da fare. Madre di due bambini, Margherita Calandriello era conosciuta in paese come stimata maestra e donna attiva nel sociale, vicina alle persone e alle famiglie più fragili.

Un lutto che ha lasciato senza parola l'intera comunità sassanese: all'uscita del feretro dalla chiesa un lungo applauso e il volo in cielo di palloncini rosa a forma di cuore. Le colleghe hanno realizzato uno striscione per ricordarla e salutarla per l'ultima volta.

La tragedia di Margherita Calandriello ha spento anche la campagna elettorale: annullato il comizio conclusivo per le amministrative dell'unico candidato alla carica di sindaco.