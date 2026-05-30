Grave incidente nel Salernitano: feriti un 16enne ed un 19enne Impatto auto-scooter: feriti trasportati d’urgenza in ospedale a Salerno

Nella scorsa notte, si è verificato un gravissimo incidente stradale nel comune di San Cipriano Picentino, in via Pescara. Un'autovettura ha travolto uno scooter a bordo del quale viaggiavano due ragazzi, rispettivamente di 19 e 16 anni.

L'impatto è stato estremamente violento, a seguito del quale i due giovani sono rimasti incastrati sotto il veicolo. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana per estrarre i ragazzi dalle lamiere.

Sul posto il 118, giunto sul luogo del sinistro con due auto mediche e due ambulanze della Croce Bianca e della Vopi. Dopo le prime operazioni di stabilizzazione, entrambi i giovani sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.

Al momento, le dinamiche e le cause che hanno determinato l'incidente restano ancora da chiarire. Le autorità competenti sono al lavoro per effettuare i rilievi necessari.