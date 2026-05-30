Salernitana, Golemic saluta: "Questa storia vivrà dentro di me per sempre" Il commiato del serbo: "Si chiude un cammino ricco di valori, emozioni uniche"

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Vladimir Golemic attende. La delusione per la sconfitta di Brescia però è tanta. Il leader difensivo della Salernitana si allinea ai compagni di squadra e saluta il popolo granata sui social con un post sentito: "Ci sono viaggi che non si misurano con le vittorie o le sconfitte, ma con le emozioni che lasciano dentro di noi. Porto con me ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni momento di gioia condivisa. Porto con me anche le difficoltà, le delusioni e le battaglie affrontate insieme, perché sono proprio queste a dare valore al cammino.

"Ci sono emozioni che resteranno nel mio cuore"

Al di là del risultato del campo che purtroppo non ci ha premiato fino in fondo, nonostante abbiamo dato tutto, ciò che abbiamo costruito fuori resterà sempre nel mio cuore: il senso di appartenenza, l’unione, la forza di sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi stessi. Abbiamo percepito un’energia speciale. L’entusiasmo di una città intera, il desiderio di tante persone di essere parte di questa famiglia, di vivere e condividere ogni emozione insieme a noi. Ed è questo il regalo più grande che custodirò. Perché alla fine, ciò che dà significato allo sport e alla vita non sono solo i risultati, ma i legami che creiamo, i cuori che tocchiamo e le emozioni che restano quando tutto il resto passa.

"Siamo stati una famiglia"

Grazie di cuore alla società, ai miei compagni, agli allenatori, a tutto lo staff e a tutte le persone che ogni giorno lavorano con sacrificio, passione e dedizione per questi colori. Non ci avete mai fatto mancare nulla e ci avete permesso di concentrarci esclusivamente sul campo, facendoci sentire parte di una vera famiglia. Un grazie speciale ai nostri tifosi. Ci siete stati vicini nei momenti più belli e in quelli più difficili, facendoci sentire il vostro affetto e il vostro sostegno in ogni occasione. La vostra passione e il vostro amore per questi colori hanno reso questo percorso ancora più speciale. Un ringraziamento particolare va al Direttore per la fiducia che mi ha dimostrato fin dal primo giorno, per la vicinanza e per il sostegno costante durante tutto il percorso. Porterò dentro di me questa esperienza, le emozioni vissute, le persone incontrate lungo il cammino e l’orgoglio di aver indossato questi colori. Questa storia continuerà a vivere dentro di me".