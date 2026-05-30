Salernitana, restyling in standby: il club indica l’Arechi come stadio per la C Si ripartirà dal Principe degli Stadi in attesa di novità sui lavori

Un primo passaggio formale. La Salernitana fa i conti con gli effetti della permanenza in serie C. Nei giorni scorsi, l’area amministrativa del club ha iniziato le operazioni per la formalizzazione dell’iscrizione al prossimo campionato. Uno snodo importante era legato alla scelta dello stadio. Secondo i regolamenti vigenti, entro ieri le società calcistiche dovevano depositare presso la Lega Pro l’intera documentazione relativa allo stadio scelto per ospitare le gare interne. La Salernitana ha indicato lo stadio Arechi, allegando la dichiarazione di disponibilità dell’impianto, rilasciata formalmente dall’ente pubblico proprietario della struttura e la licenza d’uso emessa dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, comprensiva dell’indicazione esatta della capienza e valida per l’intera durata del campionato, inclusi gli eventuali spareggi di post-season (playoff e playout).

Novità settore ospiti

Proprio su quest’ultimo punto si registra nei giorni scorsi il sopralluogo della Commissione provinciale sui lavori effettuati in Curva Nord. Dalla prossima stagione i supporters in trasferta potrebbero prender posto nell’anello superiore della Curva Nord (dopo le barriere divisorie si attende ancora l’arrivo dei vetri, che su richiesta della Questura dovranno essere più alti rispetto alle misure standard), lasciando la possibilità di iniziare finalmente spazio per abbattere rampe di scale e anello inferiore del settore, che vedrà anche il termine della deroga chiesta a Lega Pro e Figc della riduzione a 250 supporters. Servirà un nuovo via libera dagli organi competenti.