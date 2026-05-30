Salernitana, Iervolino scioglie il futuro: in programma summit con Milan Nuovo sprint per la rincorsa alla B o trattative per la cessione? Il patron decide

C’è un rituale che accompagna la Salernitana ormai da tre estati ed è quello di vivere il mese di giugno con i patimenti per quello che potrebbe essere il futuro del club. Nel 2024, all’indomani della dolorosa retrocessione in serie B dopo il pari con il Milan a San Siro, Maurizio Milan, allora amministratore delegato, annunciò la trattativa in corso con gli americani di Brera Holdings per la cessione del club. Non se ne fece nulla (e a vedere i risvolti di Castellammare di Stabia è stata una fortuna). Nel 2025, dopo la lunga attesa per i playout, Danilo Iervolino scelse di rinviare ogni discorso, dando priorità alla permanenza in cadetteria cancellata poi dalla doppia vittoria della Sampdoria. Fu un’altra pagina dura da incassare, con gli investitori interessati alle quote della Bersagliera rimandati poi ad inizio 2026, tra cui anche lo stesso Rufini, protagonista poi della lunga e laboriosa trattativa non andata in porto.

Il futuro sul tavolo

Adesso, dopo le iniezioni di fiducia e stima dalla gente, con un Arechi da record nei playoff, Danilo Iervolino ferma tutto e valuta. C’è ancora voglia e desiderio di investire e portare avanti il progetto Salernitana? La risposta che tutti si augurano sarebbe quella affermativa. E in caso contrario? Ci sarebbero al momento investitori solidi pronti a raccogliere l’eredità pesantissima del club granata? Al momento zero risposte. Di interessi per la società ne arrivano ma c’è bisogno di sondare, valutare, capire. E le ultime esperienze obbligano ad andare avanti con cautela ed attenzione.

L’incontro con Milan

Tra lunedì e mercoledì a Roma Danilo Iervolino incontrerà il fido presidente granata Maurizio Milan, ritornato di nuovo al fianco della squadra prima all’Arechi e poi al Rigamonti nel doppio e sfortunato confronto con l’Union Brescia. Si sceglierà l’indirizzo della nuova stagione prima di iniziare a valutare l’aspetto tecnico, con Faggiano (sotto contratto fino al 2027) e Cosmi che attendono. Iervolino fa i conti e ragiona: la Salernitana attende.