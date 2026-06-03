Maltrattamenti in famiglia ed estorsione: scatta il divieto di avvicinamento Non solo minacce e intimidazioni ma anche continue richieste di denaro

Il 2 giugno 2026 ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la stazione Carabinieri di Sarno hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica. All'indagato sono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e plurimi episodi di estorsione.

Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe tenuto nel tempo una serie di condotte vessatorie e minacciose in ambito familiare, accompagnate da reiterate richieste di denaro con intimidazioni. Il provvedimento cautelare è stato adottato nell'ottica di assicurare immediata tutela alla vittima.