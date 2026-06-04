Scossa di terremoto all'alba tra le province di Potenza e Salerno Sisma di magnitudo 3.0 avvertito dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata questa mattina alle ore 6:08, nell'area del Comune di Moliterno, in provincia di Potenza. La sala sismica INGV di Roma ha localizzato l'epicentro alle coordinate 40.27 latitudine nord e 15.81 longitudine est, con una profondità ipocentrale di 13 chilometri.

Avvertita in diversi centri della Val d'Agri e fino a Potenza

Il sisma è stato percepito dalla popolazione in tutta la Val d'Agri, in particolare nei centri di Tramutola, Grumento Nova e Sarconi, nonché a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. La terra ha tremato anche in altri centri della Campania, ed è stato avvertito da parte della popolazione.

Nessun danno, verifiche del sindaco con Polizia Locale e Protezione Civile

Non si segnalano danni a persone o cose. Il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, ha effettuato un sopralluogo nel centro lucano insieme alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, confermando l'assenza di criticità.

Un precedente evento sismico il 31 maggio nella stessa zona

La zona era già stata interessata da un evento sismico il 31 maggio scorso, quando una scossa di magnitudo 2.7 era stata registrata a circa 6 chilometri a ovest di Moliterno, alla stessa profondità di 13 chilometri.