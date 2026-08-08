Niente Salernitana per Lamberti, il portiere passa alla Scafatese Periodo di prova non superato, l'ex Cavese sarà subito rivale dei granata

Il ritiro di Cascia vissuto come portiere in prova. La Salernitana decide di mollare la pista Domenico Lamberti. L'ex estremo difensore della Cavese, valutato da Serse Cosmi nella prima parte del romitaggio estivo granata come vice Galeotti, non ha convinto ed è stato lasciato libero. Nelle scorse ore però è arrivata la Scafatese che ha messo le mani sul giovane portiere. Il classe 2004 ha firmato il contratto che lo legherà ai canarini e sarà subito avversario della Salernitana nel giorno di Ferragosto per la sfida di Coppa Italia Serie C.