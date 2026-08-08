Basket, grana Warner per Scafati: il club torna sul mercato Niente visto per l'americano. La società campana lavora per il sostituto

Subito una grana per Scafati. Il club gialloblù ha annunciato per voce del presidente Lombardi, che il neo acquisto Angelo Warner non ha adempiuto nei tempi previsti alle pratiche per il rilascio del visto e che pertanto non potrà presentarsi in tempo per l’inizio della preparazione per la prossima stagione.

Di seguito la nota: "Longobardi Scafati Basket 1969 srl comunica che l’atleta Angelo Warner, regolarmente contrattualizzato per la stagione 26/27, non ha adempiuto, per suo fatto e colpa, ai necessari adempimenti burocratici di competenza dell’atleta per il rilascio del visto di lavoro, risultando per l’effetto inottemperante all’obbligo di presentazione per il raduno ufficiale della squadra. Longobardi Scafati Basket 1969 srl, si riserva ogni più ampia facoltà di agire presso i competenti Organi a tutela della propria immagine e per il ristoro dei danni patrimoniali e non cagionati da tale comportamento, comunicando al contempo di essere pienamente operativa sul mercato ai fini della sostituzione del suddetto atleta".