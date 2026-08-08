Un gruppo di 19 scout dispersi sul monte Cerreto in Costiera Amalfitana Sono stati salvati all'alba dai vigili del fuoco: tra loro anche una persona infortunata

Si è conclusa con successo, alle prime luci dell'alba di oggi, una complessa operazione di soccorso condotta dai Vigili del Fuoco per trarre in salvo un gruppo di 19 scout, provenienti da Barletta (Assoraider), dispersi nella zona impervia del Monte Cerreto.

L'ALLARME E LA RICERCA NOTTURNA

L'allarme è scattato nella serata di ieri, quando la sala operativa ha ricevuto la richiesta di aiuto per il gruppo, che aveva smarrito l'orientamento durante un'escursione. Tra gli scout era presente una persona infortunata a una gamba, rendendo necessario un intervento tempestivo.

La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Maiori ha raggiunto a piedi la zona geolocalizzata, riuscendo a individuare il gruppo nonostante le difficoltà del terreno. Data l'impossibilità di procedere con l'evacuazione in sicurezza a causa dell'oscurità e dell'orografia del luogo, i soccorritori hanno messo in sicurezza gli scout, restando al loro fianco per l'intera notte.

IL RECUPERO CON L'ELICOTTERO DRAGO

All'alba, con il favore della luce, è scattata la fase decisiva dell'operazione: l'elicottero "Drago", decollato dalla base di Pontecagnano, ha raggiunto il sito. Grazie al lavoro degli elisoccorritori, i 19 scout sono stati prelevati e trasportati presso il parcheggio adiacente al cimitero di Tramonti.

I SOCCORSI A TERRA

Ad attenderli erano presenti il personale del 118 e la Polizia Locale per le necessarie cure e accertamenti. Al termine delle operazioni di recupero, non si registrano feriti gravi, ad eccezione di una persona che ha riportato contusioni.