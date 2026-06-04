Sulle spiagge del Cilento il primo nido di tartaruga caretta della Campania In località "Punta Tresino", sull'arenile libero di Lago

È stato individuato sulla spiaggia di Lago, nel Comune di Castellabate, il primo nido stagionale di tartaruga marina Caretta caretta in Campania. Il sito si trova in prossimità di Punta Tresino, sull'arenile libero antistante il lido La Pagliarella.

La scoperta nella notte: l'avvistamento del guardiano balneare

La deposizione è stata osservata durante la notte dal guardiano dello stabilimento balneare, che ha segnalato la presenza dell'esemplare mentre risaliva la spiaggia per deporre le uova. L'area è stata prontamente delimitata e messa in sicurezza.

Legambiente e Stazione Zoologica Anton Dohrn per il monitoraggio

Sul posto sono intervenuti volontari di Legambiente ed esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che seguiranno il monitoraggio del nido fino alla schiusa. Le attività sul territorio sono coordinate dalla referente locale del progetto Turtlenest, Daniela Guariglia.

Il Cilento, area sempre più frequentata dalla Caretta caretta

Negli ultimi anni le coste del Cilento hanno registrato un aumento significativo degli eventi di nidificazione della Caretta caretta, specie protetta presente nel Mar Mediterraneo e il cui areale riproduttivo si sta progressivamente estendendo verso nord in concomitanza con il riscaldamento delle acque marine.