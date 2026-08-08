Ex Salernitana, ricordate Sambia? Ritorna in Francia e vestirà la 10 Il laterale ritorna in patria. E tanti grandi ex gli tributano gli auguri social

Un'insegna con le destinazioni della sua carriera. Prima Salerno e poi Empoli. Dopo la parentesi italiana, Junior Sambia ritorna in Francia. Il laterale ha reso noto sui suoi canali social il trasferimento al Clermont Foot 63, formazione che milita in Ligue 2. Il club francese ha annunciato l’arrivo del classe 1996 con un legame annuale e la maglia numero 10 sulle spalle. Con la Salernitana un’esperienza con pochi alti e tanti bassi durata tre stagioni, prima del prestito all’Empoli e della successiva risoluzione consensuale del contratto con il club campano nel luglio 2025. A commentare la notizia del trasferimento tanti ex granata: da Boulaye Dia a Benoit Costil, passando per Loum Tchaouna e Dylan Bronn.