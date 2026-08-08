Autobus danneggiato a Giovi, il responsabile individuato grazie alle telecamere L'attività della Polizia municipale dopo la lite tra il conducente del mezzo ed un automobilista

Gli agenti del Nucleo Viabilità della Polizia municipale di Salerno hanno individuato il responsabile del danneggiamento di un autobus di linea, avvenuto lo scorso 24 luglio in via Piegolelle, nella località Giovi.

L'INTERVENTO E I PRIMI ACCERTAMENTI

Gli agenti dell'Ufficio Viabilità erano intervenuti dopo la segnalazione di un danneggiamento a un'impalcatura installata per lavori edili. Sul posto sono stati trovati elementi compatibili con un possibile urto e, secondo le prime informazioni raccolte, un autobus di linea sarebbe stato coinvolto in un episodio di danneggiamento del finestrino.

LE INDAGINI: TESTIMONIANZE E VIDEOSORVEGLIANZA

Gli accertamenti hanno consentito di acquisire testimonianze, documentazione e immagini di videosorveglianza, oltre alle registrazioni delle telecamere presenti nella zona. Le immagini del servizio Busitalia hanno permesso agli investigatori di individuare la targa di un veicolo Iveco di colore bianco transitato nella zona nell'orario dell'accaduto.

L'IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE

Dagli ulteriori accertamenti è stato possibile risalire al proprietario del veicolo, successivamente convocato presso gli uffici della Polizia municipale. Nel corso delle attività investigative è stato ascoltato anche il conducente dell'autobus, che aveva riferito di essere stato coinvolto in un alterco con il conducente del veicolo Iveco bianco, precisando di non essere riuscito a rilevarne la targa. Il presunto responsabile è stato individuato dall'attività della Polizia locale