Avversari Salernitana, rischio penalizzazione per il Catania Il club rischia di partire con il segno meno

Brutte notizie per il Catania: la stagione può partire con una penalizzazione. Il club siciliano, iscritto al Girone C di Serie C, ha annunciato con un comunicato ufficiale di non essere stato in grado di ottemperare alla scadenza odierna.

IL COMUNICATO DEL CATANIA

I componenti del Consiglio di Amministrazione del Catania FC annunciano con rammarico che la Società non rispetterà i tempi per la fideiussione odierna a causa di alcuni problemi tecnico-burocratici innescati anche dall'anticipo della scadenza di tre giorni per la partita di Coppa Italia contro il Vicenza.

Il Board ha provato ad accelerare la risoluzione delle questioni per rispettare questa scadenza, purtroppo senza successo. Il focus resta la data del 10 agosto, termine all'origine della fideiussione, per la quale si sta lavorando senza soste.

Il Club è consapevole che il mancato rispetto di questa scadenza non è la risposta che i cittadini di Catania, i tifosi rossazzurri e il calcio italiano si aspettavano, ma durante il percorso sono stati riscontrati diversi imprevisti e impedimenti che non hanno consentito di anticipare i tempi del deposito della fideiussione.