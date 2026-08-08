Salernitana, weekend a suon di amichevoli: Cosmi si aspetta risposte Oggi primo test con il Sambiase (17:30). Il tecnico deve fare i conti con possibili defezioni

Il monito lanciato alla squadra negli ultimi giorni è stato chiaro: “Con me gioca solo chi corre”. L’inizio della stagione si avvicina e Serse Cosmi chiede alla sua Salernitana risposte concrete. Dopo la seconda parte del romitaggio estivo in Calabria iniziato con i ritmi alti, i test di domani con il Sambiase (ore 17:30) e di domenica con il Catanzaro Primavera (inizio anticipato alle 15:30) sarà significativo soprattutto sotto il profilo tattico. Impossibile pretendere brillantezza e calcio spumeggiante ma il doppio test nel giro di 48 ore permetterà soprattutto di analizzare la tenuta atletica dei granata.

Occhi sui singoli

Scampoli di minuti sicuramente per Heinz e Zoia. I due nuovi difensori sono stati provati nelle esercitazioni ai lati di un centrale che sarà verosimilmente Matino, assist al ds Faggiano per una delle esigenze da colmare con l’aiuto del mercato. Da valutare le condizioni di Mastrovito. Nelle prove di 3-4-1-2, il giovane centrocampista è stato schierato da trequartista alle spalle delle due punte. Ieri si è fermato per un affaticamento al polpaccio al pari di Capomaggio. In attesa di D’Ursi, il cui affare con il Sorrento è impostato e attende l’accelerazione decisiva, ancora spazio a Lescano e Ferrari, con Achik e Djibril in caso di passaggio al 3-4-2-1. Non prenderà parte al test Bevilacqua, frenato da un problema al polpaccio.