Salernitana, quattro colpi per completare la rosa: la situazione in entrata La lista è fatta: un centrale, un esterno, un mediano e una punta. E c'è un sogno da cullare

Un rinforzo per reparto. Daniele Faggiano vuole completare l'opera. La sua Salernitana presenta ancora qualche casella vacante. Il mercato entra nel clou e per Serse Cosmi servono pedine in ruoli chiave. In attacco, dopo l'arrivo di Bevilacqua, il tecnico ha chiesto una seconda punta in grado di affiancare e supportare Lescano. In pole position c'è il nome di D'Ursi, obiettivo numero uno e con affare già indirizzato con il Sorrento. Al club rossonero andranno 100mila euro per il cartellino della punta, autore di 15 gol nello scorso campionato. Serve il sì di Iervolino per sbloccare l'affare e rispedire al mittente gli assalti di Perugia e Spezia.

Due ex Ternana dagli svincolati

Per la difesa e per il centrocampo invece si guarda al mercato degli svincolati. Manca un elemento in grado di raccogliere l'eredità di Vladimir Golemic. La Salernitana lo ha individuato in Marco Capuano. Il difensore aspetta l'affondo di Faggiano dopo il corteggiamento di inizio estate. Così come a centrocampo, il preferito è Andrea Vallocchia. L'infortunio di De Boer apre alla necessità di irrobustire la mediana con esperienza.

Manca un trequartista

Se per gli esterni la Salernitana ha in pugno Pietro Ciotti, accordo trovato col calciatore serve convincere il Cosenza all'uscita, all'appello manca solo un trequartista. Andrea Ferraris è il sogno nascosto ma ha in mano un contratto triennale offerto dal Pescara. Solo in caso di clamorosa rottura si potrebbe riaprire la pista per un gradito ritorno. Della Morte è nel mirino del Bari, il Catania ha bussato per Manconi. La Salernitana studia prima di affondare il colpo.