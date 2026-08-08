Maltratta madre e sorella e poi aggredisce i carabinieri: 31enne arrestato L'uomo aveva anche messo a soqquadro casa per farsi consegnare denaro

Un uomo di 31 anni, residente ad Agropoli, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 31enne avrebbe maltrattato ripetutamente la madre e la sorella, minacciandole e aggredendole anche fisicamente. L'uomo avrebbe inoltre danneggiato mobili e suppellettili dell'abitazione e chiesto denaro alle due donne.

LA RESISTENZA ALL'ARRESTO

Durante l'intervento dei carabinieri per l'ultimo episodio, l'uomo avrebbe opposto resistenza, minacciando i militari e lanciando contro di loro diversi oggetti, tra cui un tavolo e una sedia. Uno dei carabinieri, nel tentativo di evitare gli oggetti, è caduto a terra senza riportare lesioni.

LA CONVALIDA DEL GIP

Il gip ha convalidato l'arresto e disposto per il 31enne la custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti.