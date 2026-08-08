Grave incidente stradale in Cilento, in codice rosso un 27enne napoletano Il giovane viaggiava a bordo della moto: violento impatto sull'asfalto

Un motociclista di 27 anni, originario del Napoletano, è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la Via del Mare, nel territorio di Castellabate, in provincia di Salerno.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri.

I SOCCORSI

Soccorso dai sanitari del Soccorso Valcalore della postazione di Santa Maria di Castellabate, il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I RILIEVI E LA RIMOZIONE DEL MEZZO

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il Soccorso Stradale Rega ha provveduto alla rimozione della moto e alla pulizia della carreggiata.