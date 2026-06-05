Salerno, nascondeva hashish e cocaina: arrestato La droga è stata rinvenuta anche nella sua abitazione

A Salerno, nella giornata di giovedì, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dela locale Compagnia hanno proceduto all'arresto di M.D.S. per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri, durate un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno proceduto alla perquisizione dell'uomo che, alla vista dei militari, ha provato ad allontanarsi venendo subito bloccato.

Nella sua disponibilità è stata trovata hashish e cocaina suddivisa in dosi e nascosta all'interno di piccoli contenitori in plastica e la somma di 410 euro verosimile provento dell'attività illecita. I successivi controlli presso l'abitazione dell'arrestato hanno permesso di scoprire altra hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.