Salerno, colpisce la ex con un pugno: arrestato Al termine di una cerimonia stavano rientrando con la stessa auto

Personale della Squadra Volante della Questura di Salerno, lo scorso 31 maggio, ha tratto in arresto un uomo, per maltrattamenti in famiglia.

L'intervento dei poliziotti è scaturito da una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, gli agenti accertavano che la vicenda aveva avuto origine da un acceso diverbio tra due ex coniugi legalmente separati che, al termine di una cerimonia familiare, stavano facendo rientro a bordo della medesima autovettura.

Nel corso della discussione, l'uomo avrebbe colpito l'ex moglie con un pugno al volto. L'intervento dei poliziotti ha evitato conseguenze peggiori, facendo scattare l'arresto per maltrattamenti in famiglia.