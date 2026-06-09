Finanza: Macinante alla guida della tenenza di Amalfi in Costiera Amalfitana Il neo comandante, 55 anni, ha alle spalle una carriera trentennale

Il tenente Gianpaolo Macinante si è insediato al comando della Tenenza di Amalfi, reparto della Guardia di Finanza con competenza sui comuni di Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti.

Proveniente dalla Compagnia di Cava de' Tirreni, il neo comandante, 55 anni e laureato in Economia e Commercio, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1995 ed è stato promosso ufficiale nel 2023.

Nella sua trentennale carriera ha ricoperto numerosi incarichi operativi in diversificate realtà, quali Bologna, Portici, Eboli e Battipaglia.