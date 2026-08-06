Un addio nell'aria. Giuseppe Carriero saluta la Salernitana. Il mediano si trasferisce al Perugia. Dopo appena sei mesi dal suo arrivo dal Trapani, si chiude dunque l'avventura del centrocampista. La nota ufficiale del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Perugia Calcio per la cessione del centrocampista classe 1997 Giuseppe Carriero. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo.Il club ringrazia Carriero per il contributo fornito nel corso del suo periodo di militanza in granata e gli augura le migliori fortune per il futuro.
UFFICIALE - Salernitana, Carriero dice addio: il mediano cambia girone
Il mediano dice addio dopo appena sei mesi
Salerno.