Cadavere in via Sorgente, la Polizia indaga per ricostruire cosa sia accaduto Tra le ipotesi anche quella che possa trattarsi di un ladro che ha tentato di entrare in una casa

La Polizia di Salerno indaga sulla morte di un cittadino di nazionalità rumena, il cui corpo senza vita è stato trovato in mattinata in via Camillo Sorgente, nel centro della città. Lo straniero, stando ad una prima analisi esterna, sarebbe precipitato da un’altezza di diversi metri nella notta, ma il cadavere è stato rinvenuto molte ore dopo.

Investigatori al lavoro per ricostruire l’accaduto. Non si esclude che l’uomo possa essere caduto accidentalmente mentre tentava di introdursi all’interno di un appartamento.

La salma è stata sequestrata dalla Procura di Salerno, nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia.