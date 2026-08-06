Salernitana-Scafatese, ecco la prevendita: chiuso il settore Distinti Tutte le info e le novità comunicate dal club

Salernitana-Scafatese apre la stagione granata. Il club comunica che a partire dalle 16:00 di lunedì 10 agosto saranno acquistabili i tagliandi per assistere al primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale 2026/27, in programma allo stadio Arechi sabato 15 agosto alle 21:00.

I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale oppure online (tramite questo link). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 18:00 alle 20:30. La vendita dei tagliandi nei settori locali sarà vietata a tutti i residenti a Scafati, Boscoreale, Pompei e Torre Annunziata, fatta eccezione per i possessori di fidelity card della Salernitana sottoscritta entro il 31 maggio 2026. Per questa partita il settore Distinti resterà chiuso.

RIDOTTO PROMO ABBONATO. I tifosi che avranno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2026/27 entro le 23:59 di domenica 9 agosto potranno acquistare il biglietto per questo incontro a tariffa ridotta. Per sbloccarla occorrerà inserire il numero di fidelity card su cui è caricato l’abbonamento. La promo sarà attiva fino alle 23:59 di venerdì 14 agosto: nel giorno della gara non sarà possibile usufruire della tariffa ridotta.

In attesa di disposizioni da parte delle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è momentaneamente sospesa. Seguiranno comunicazioni al riguardo.

Prezzi*

Intero Promo abbonato Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 25 + € 3 prev. € 12 + € 2 prev. Tribuna Verde Sud/Nord € 15 + € 3 prev. € 8 + € 1 prev. Tribuna Azzurra € 10 + € 2 prev. € 5 + € 1 prev. Distinti CHIUSO CHIUSO Curva Sud € 5 + € 1 prev. € 2,50 + € 0,50 prev.

*escluse commissioni di servizio.

I bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio.

Omaggi Under 14

La società ha deciso di concedere l’ingresso gratuito per questa gara agli under 14 nel settore Tribuna Azzurra, fino ad esaurimento scorte. Per richiedere il tagliando omaggio occorre inviare un’e-mail under14@ussalernitana1919.it a partire dalle 10:00 di lunedì 10 agosto fino alle 23:59 di mercoledì 12 agosto. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Per ciascun minore vi è l’obbligo di accompagnatore munito di biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale del minore. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via e-mail con il tagliando d’accesso in allegato.

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per la Tribuna Verde al prezzo privilegiato di € 3. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di mercoledì 12 agosto ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 13 agosto. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 5. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 18:00 alle 20:30 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare un’e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di lunedì 10 agosto fino alle 23:59 di martedì 11 agosto. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.