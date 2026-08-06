Salernitana, Faggiano in ritiro. E Cosmi urla: "Chi non corre, non gioca" Il ds monitora il gruppo mentre Cosmi alza la voce e chiede concentrazione

La Salernitana continua a lavorare nel ritiro calabrese. Nelle scorse ore ha fatto capolino anche il direttore sportivo Daniele Faggiano. Come racconta il video realizzato e pubblicato dalla Salernitana sui canali social, Faggiano ha parlato alla squadra, nel nome del suo rapporto molto schietto e sincero con i calciatori. Tra le mani il suo smartphone per quelli che si preannunciano come giorni infuocati sul tema mercato.

Il messaggio di Cosmi

A tenere alta la guardia Serse Cosmi. Il tecnico continua a chiedere alla sua squadra grande concentrazione. Nel mirino il doppio test in programma fra sabato e domenica, prima della sfida di Coppa Italia con la Scafatese. Spunta anche un discorso significativo: "Chi non corre non gioca. Preparatevi mentalmente a questo tipo di sacrifici, poi quando starete bene non vi sembreranno tali, quest’anno non ci saranno cose lasciate a metà”