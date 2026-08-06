Salernitana-Scafatese, l'Osservatorio pensa a restrizioni per il derby Scatta subito l'allerta per il primo derby stagionale

Prima sfida dell'anno e subito le prime restrizioni. Salernitana-Scafatese è stata definita a rischio dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Quest’ultimo infatti, in sede di GOS, ha suggerito delle misure organizzative indicate dalla Questura, quali: consentire la vendita dei tagliandi per i residenti nei comuni di Scafati, Pompei, Boscoreale e Torre Annunziata soltanto all’interno del settore ospiti; non consentire la vendita dei tagliandi per altri settori dello stadio, diverso da quello ospiti, ai residenti nei comuni di Scafati, Pompei, Boscoreale e Torre Annunziata ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società sportiva “US Salernitana 1919”, sottoscritta entro il limite temporale stabilito in sede di GOS; rendere incedibile il titolo d’ingresso; implementare il servizio di stewarding; rafforzare i servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio , come previsto da specifiche disposizioni di settore.