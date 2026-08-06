Salernitana, il Perugia prende Quirini e Carriero ma si fionda su due obiettivi L'esterno e il mediano salutano i granata. Gaucci però "scippa" un laterale a Faggiano

Un Perugia scatenato si prende la scena nel mercato di serie C. Dopo l'annuncio del preliminare firmato, la nuova società targata Gaucci sta chiudendo colpi su colpi per rinforzare la rosa da consegnare al neo tecnico Aimo Diana. Tra i tanti acquisti anche due rinforzi dalla Salernitana: il club umbro ha chiuso gli arrivi di Giuseppe Carriero, a titolo definitivo, e di Ettore Quirini, prestito con diritto di riscatto. Prezioso l'arrivo del mediano, sondato nelle ultime ore anche dal Ravenna. Poi però la scelta di confermare il trasferimento in biancorosso.

Gli umbri però vogliono alzare la voce e sono ad un passo dalla chiusura anche per l'esterno Cisco. La Salernitana lo aveva corteggiato, immaginando uno scambio con il Brescia con Ghiglione. Nulla di fatto. E così Cisco è ad un passo dal Perugia. Il Grifo ha fatto anche un tentativo per D'Ursi ma il calciatore è promesso sposo granata.