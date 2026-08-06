Salernitana, per D'Ursi siamo ai dettagli: il Sorrento lo esclude dal test Un indizio chiaro su un accordo ormai ad un passo

Un segnale forte. La Salernitana ed Eugenio D'Ursi sono sempre più vicini. La trattativa è ormai ai titoli di coda. Il club granata e il Sorrento hanno definito l’accordo e sono vicinissimi a poter annunciare la chiusura della trattativa. La Salernitana verserà una cifra che si aggira sui 100mila euro nelle casse dei rossoneri. Limate le ultime distanze, con il calciatore che ha mantenuto la parola data al ds Faggiano, in predicato di poter vestire la maglia granata. Manca solo il via libera di Danilo Iervolino, con il calciatore che attende un segnale per potersi unire al gruppo.

Intanto, un segnale arrivato dal Sorrento è fotografia di un accordo ormai ad un passo. Il calciatore non è stato schierato nel test con la Primavera disputato ieri dai rossoneri. Elemento inequivocabile di una cessione ormai ad un passo. La Salernitana e D'Ursi sono sempre più vicini.