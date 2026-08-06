Quindici persone in una casa: blitz anti-degrado dei vigili nel centro storico Le verifiche del Nos: riscontrate carenze igienico-sanitarie e di sicurezza

Prosegue l'attività di controllo del Nucleo Operativo Sicurezza (N.O.S.) della Polizia Municipale di Salerno. Nel corso di un sopralluogo, condotto insieme al personale del nucleo Viabilità e con il supporto della ASL, è stato accertato un grave caso di sovraffollamento abitativo all'interno di un immobile cittadino nel centro storico.

Il sovraffollamento riscontrato

All'interno dell'abitazione sono state identificate 15 persone, tutte regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto.

Le carenze igienico-sanitarie e di sicurezza

Gli accertamenti hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza all'interno dell'immobile, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità. Sulla base di queste criticità, l'ASL ha espresso parere di inidoneità dell'immobile all'uso abitativo.

I provvedimenti adottati

Il N.O.S. ha trasmesso gli atti alle Autorità competenti, proponendo l'adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell'immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili.

Il Nucleo ha quindi notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza, mentre agli occupanti è stato notificato l'ordine di sgombero immediato dell'immobile.