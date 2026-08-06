Cavese, rinnovo importante: Awua firma fino al 2028

Un rinnovo importante. La Cavese annuncia il prolungamento del matrimonio con Theophilus Awua, fissando la prossima scadenza al 30 giugno 2028. Una conferma importante per uno dei calciatori più richiesti sui mercato.
Queste le sue parole dopo il rinnovo: "Sono molto felice di prolungare la mia avventura con questo Club. Ringrazio il Presidente Lamberti, i Direttori De Liguori e Filippi, ma anche tutte le persone che lavorano per la Cavese ed i nostri fantastici tifosi, che ogni giorno che mi riempono con il loro affetto. Pronto insieme ai miei compagni per le mille battaglie che ci attendono".