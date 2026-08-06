Cavese, ecco il bomber: arriva Alberti Il centravanti vestirà la maglia numero 9. "Questa è l'esperienza giusta per me"

Mancava il bomber. La Cavese ora può sorridere. Il club metelliano chiude l'arrivo di Thomas Alberti. Nato ad Asiago il 23 giugno 1998, 192 centimetri, vanta una lunghissima esperienza in Serie C, avendo indossato le maglie di Paganese, Matelica, Fidelis Andria, Legnago, Fiorenzuola e Pescara. 2 presenze in cadetteria con Modena e Pisa. Lo scorso anno al Novara nel Girone A di Lega Pro 28 presenze e 5 gol. Indosserà la maglia numero 9 e si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2028.

Queste le sue prime sensazioni: ”Sono davvero entusiasta di essere approdato in questa città. Avevo diverse richieste dal girone A che ho disputato lo scorso anno, ma quando è arrivata la chiamata della Cavese, ho sentito che era l’ambiente giusto per me. Posso dire che io ho scelto la Cavese e lei ha scelto me. Non vedo l’ora di cominciare”.