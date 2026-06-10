Salerno, scoperto un arsenale di botti illegali: è caccia al responsabile Il materiale è stato sequestrato dalla Polizia

Nell’ambito dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia di materiali esplodenti e prodotti pirotecnici, agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno effettuato una specifica attività ispettiva nel territorio cittadino. Nel corso degli accertamenti, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto in assenza delle previste autorizzazioni.

In particolare, sono stati sequestrati numerosi manufatti pirotecnici artigianali, tra cui oltre cento ordigni di varia tipologia e dimensione, nonché sostanze e materiali destinati alla loro realizzazione, il tutto custodito in confezioni e contenitori di diverso genere. L’intervento ha consentito di sottrarre alla disponibilità illecita materiale potenzialmente pericoloso per la pubblica e privata incolumità, prevenendo possibili situazioni di rischio per la collettività.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il materiale è stato posto sotto sequestro e affidato agli artificieri della Polizia di Stato per i successivi accertamenti tecnici e per le procedure di distruzione previste dalla normativa vigente. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire la provenienza e la destinazione del materiale sottoposto a sequestro.