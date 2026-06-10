Cavese, arriva il rinnovo di Macchi: "Darò tutto per questo club" L'esterno resta in blufoncè

Un rinnovo importante. La Cavese puntella la sua rosa ripartendo dalle certezze della scorsa stagione. Con una nota ufficiale, il club ha annunciato la permanenza di Mattia Macchi. La scorsa stagione l'esterno è stato grande protagonista con 29 presenze e 3 reti con maglia biancoblù.

Le prime sensazioni di Mattia Macchi dopo il rinnovo: “Sono molto felice di proseguire il mio percorso con questa maglia. Ringrazio il Presidente, il Direttore e tutta la società per la fiducia ed i tifosi per il sostegno che non è mai mancato. Darò il massimo ogni giorno per onorare questo Club e raggiungere insieme gli obiettivi della stagione.”