Salernitana, Iervolino con la sfida "La Stampa". E sceglie il fido Milan Il patron impegnato in una nuova avventura imprenditoriale. Al suo fianco c'è Milan

Una nuova avventura imprenditoriale. Danilo Iervolino rientra nel mondo dell’editoria. Il patron della Salernitana entra a far parte della nuova proprietà de “La Stampa”, controllato del gruppo Sae. Per il numero uno granata un nuovo investimento che sarà curato da Maurizio Milan, suo braccio destro e figura di riferimento anche in questa avventura. Spicca infatti la presenza dell'attuale presidente della Salernitana, come espressione di Iervolino, nel board di Stampa Sae che per la prima volta si è riunito venerdì scorso.

Oltre alla conferma di Paolo Ceretti come presidente (espressione di Gedi) e del cfo di Sae Massimo Briolini come a.d., tra i consiglieri ci sono Riccardo Toto e Giuliano Tatasciore dal gruppo Toto, secondo azionista della nuova casa editrice con il 49% del 51% controllato da Leonardis tramite il veicolo Sae Piemonte. Invece, Andrea Gavosto è direttore della Fondazione Agnelli (la famiglia Elkann resta socia al 23%). A loro si aggiungono Luigi Carraro (Fitp-Federazione italiana tennis e padel), Federico Borgna (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), Carlo Pavesio (Reale Mutua), Giuliana Cirio (Confindustria Cuneo) e Pasquale Marchese (Sae).