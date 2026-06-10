Salernitana, Iervolino con la sfida "La Stampa". E sceglie il fido Milan

Una nuova avventura imprenditoriale. Danilo Iervolino rientra nel mondo dell’editoria. Il patron della Salernitana entra a far parte della nuova proprietà de “La Stampa”, controllato del gruppo Sae. Per il numero uno granata un nuovo investimento che sarà curato da Maurizio Milan, suo braccio destro e figura di riferimento anche in questa avventura. Spicca infatti la presenza dell'attuale presidente della Salernitana, come espressione di Iervolino, nel board di Stampa Sae che per la prima volta si è riunito venerdì scorso.
Oltre alla conferma di Paolo Ceretti come presidente (espressione di Gedi) e del cfo di Sae Massimo Briolini come a.d., tra i consiglieri ci sono Riccardo Toto e Giuliano Tatasciore dal gruppo Toto, secondo azionista della nuova casa editrice con il 49% del 51% controllato da Leonardis tramite il veicolo Sae Piemonte. Invece, Andrea Gavosto è direttore della Fondazione Agnelli (la famiglia Elkann resta socia al 23%). A loro si aggiungono Luigi Carraro (Fitp-Federazione italiana tennis e padel), Federico Borgna (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), Carlo Pavesio (Reale Mutua), Giuliana Cirio (Confindustria Cuneo) e Pasquale Marchese (Sae).